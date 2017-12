Anuário escolar sai com frases de Hitler nos EUA Um colégio do ensino secundário pediu desculpas por ter publicado em seu anuário escolar sob a foto de dois estudantes citações escolhidas por eles do livro Mein Kampf, de Adolf Hitler. "A responsabilidade é nossa e fracassamos miseravelmente", afirmou a diretora da Northport High School, Irene McLaughlin. "O fato de o livro ter saído da forma como saiu foi um grande erro de nossa parte". As citações escolhidas por Christopher Koulermos e Philip Compton, ambos de 18 anos, foram creditadas a Hitler no anuário. Sob a foto de Koulermos tem a frase: "A força não está na defesa, mas no ataque". Compton escolheu "A grande massa de pessoas... cairá vítima mais facilmente de uma grande mentira do que de uma pequena". O pai de Compton, Steven, disse que seu filho não quis ferir ninguém. "Acredito que ele não considerou seriamente a fonte: ele estava mais interessado no sentido da frase", argumentou. "Ele é uma criança", defendeu.