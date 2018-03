Anulada condecoração que FHC concedeu a Fujimori A comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados do Brasil anulou a condecoração com a Ordem do Cruzeiro do Sul que o governo de Fermando Henrique Cardoso havia outorgado ao ex-presidente do Peru Alberto Fujimori. Esta é a mais importante condecoração oferecida pelo governo brasileiro. Fujimori, procurado pela Justiça peruana, vive refugiado no Japão desde 2000.