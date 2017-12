Anulada pena de morte por apedrejamento na Nigéria Um tribunal islâmico nigeriano anulou a sentença de morte por apedrejamento de uma jovem grávida de 18 anos, condenada por adultério. O juiz Mohammed Mustapha Umar, do Tribunal Superior de Sharia (lei islâmica) de Dass, um vilarejo rural no Estado de Bauchi, disse que a instância inferior cometeu erros no julgamento de Hajara Ibrahim. Entre os erros citados está a condenação simultânea da ré tanto à morte, por adultério, quanto a 100 chibatadas, por sexo pré-marital. A acusada também não teve uma oportunidade de se defender, disse o juiz. A anulação decretada por Umar pode ser revertida se houver nova apelação. Hajara, agora grávida de sete meses, foi condenada por adultério em 5 de outubro, num tribunal islâmico da vila de Lere. O homem que, segundo ela, é responsável pela gravidez foi solto depois de jurar inocência sobre o Alcorão.