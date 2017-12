Anunciada detenção do número 4 da Al-Qaeda no Iraque As forças de segurança iraquianas detiveram Muhamad Rabia, considerado o número quatro da Al-Qaeda no Iraque, informaram hoje fontes de segurança. O general da Polícia iraquiana Mahdi Al-Garawi, citado pelo canal de TV oficial Al Iraqiya, acrescentou que Rabia, conhecido como Abu Zir, foi detido durante uma operação no bairro de Al Adl, na zona oeste de Bagdá. O oficial acrescentou que o paradeiro do número quatro da organização foi descoberto graças a informações fornecidas pelo serviço de inteligência. A freqüente captura de líderes da Al-Qaeda não diminuiu, na prática, a capacidade letal dos diferentes grupos rebeldes iraquianos.