Anunciadas as primeiras vitórias para Bush e Kerry O presidente George W. Bush e seu desafiante, o senador John Kerry, conquistaram suas primeiras vitórias na disputa eleitoral desta terça-feira. No fechamento das primeiras urnas, Bush venceu nos Estados de Geórgia, Kentucky e Indiana - todos redutos tradicionais de seu partido, o Republicano - e Kerry levou Vermont, que tradicionalmente vota no Partido Democrata. Juntamente com a Presidência, está em jogo nesta terça-feira o controle do Congresso americano, com os republicanos de Bush tentando ampliar o domínio sobre as duas Casas, Câmara e Senado.