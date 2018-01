Anunciado sucessor de alto assessor de Blair Alastair Campbell, alto assessor do primeiro-ministro Tony Blair e freqüentemente chamado ?o segundo nome mais poderoso? do Reino Unido anunciou sua renúncia nesta sexta-feira. Horas depois, seu sucessor já é conhecido: David Hill será o novo diretor de comunicações do governo britânico. ?David Hill sucederá Alastair Campbell... numa nova estrutura, com a implementação de mudanças que o primeiro-ministro decidiu fazer na operação de comunicações e no núcleo de governo?, disse uma porta-voz de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro. David Hill é um ex-diretor de comunicações do Partido Trabalhista, e deverá supervisionar as mudanças nas atividades do governo nesta área. Campbell, que esteve no centro das acusações sobre manipulação de informações a fim de justificar a invasão do Iraque, disse que deixava o posto por motivos pessoais, mas sua demissão é vista como uma manobra do governo para resistir à pior crise de credibilidade da administração. Alastair Campbell é um ex-jornalista de tablóides que trabalha ao lado de Blair desde 1994. Ele deixa o governo para voltar ao jornalismo.