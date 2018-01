Anúncio contra Kerry leva advogado de Bush a renunciar Um dos principais advogados do presidente George W. Bush abandonou a campanha do líder americano pela reeleição um dia depois de revelar que havia trabalhado para o grupo responsável pelos anúncios de televisão que atacam a vida militar do candidato democrata, John Kerry. Benjamin Ginsberg, que também representou Bush na polêmica recontagem de votos no Estado da Flórida em 2000 que definiu a eleição daquele ano, diz numa carta que os serviços prestados ao grupo Veteranos de Lanchas Rápidas pela Verdade havia se tornado uma ?distração? em relação aos temas da campanha eleitoral. A campanha de Kerry apontou a saída de Ginsberg como mais um sinal de que a campanha do presidente está ligada ao grupo de veteranos. Bush nega qualquer apoio ou patrocínio oficial aos ataques dos Veteranos pela Verdade ao passado de Kerry no Vietnã.