Anúncio de McCain acusa Obama pela alta da gasolina O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, lançou hoje um anúncio na televisão no qual acusa seu rival democrata, Barack Obama, pela elevação do preço do combustível para o consumidor americano. O anúncio, levado ao ar nas emissoras a cabo de alcance nacional e em canais de 11 Estados em intensa disputa, argumenta que o preço dos combustíveis está aumentando porque o Congresso opõe-se à exploração de petróleo em áreas de reserva natural nos EUA. No anúncio, o locutor diz: "Preço da gasolina: US$ 4, US$ 5. Nenhuma queda à vista. Pois alguns em Washington ainda dizem ''não'' à exploração na América, ''não'' à independência do petróleo estrangeiro. A quem você pode agradecer pelo aumento dos preços na bomba?" Surge então uma fotografia de Obama num palco e ao fundo a voz de uma multidão gritando: "Obama, Obama, Obama".