Anúncio de possível permanência de Putin leva bolsa de Moscou a alta recorde O anúncio na segunda-feira do presidente russo, Vladimir Putin, de que ele poderia tornar-se primeiro-ministro da Rússia em 2008, foi comemorado pelos russos, em meio à apreensão em outros países. Putin, que termina seu segundo mandato no ano que vem, está proibido pela Constituição de tentar reeleger-se. A possibilidade de que Putin permaneça no poder agradou principalmente investidores e empresários russos. O índice da Bolsa de Valores de Moscou bateu um recorde histórico ontem, registrando uma alta de 2,35%. ''''Essa foi uma decisão muito importante para os negócios porque garante a estabilidade e a continuação das políticas atuais, qualquer que seja o presidente em 2008'''', afirmou Alexander Shojin, presidente da União Russa de Industriais e Empresários. Desde que Putin chegou ao poder, há 7 anos, a Rússia apresentou uma forte recuperação econômica, com um crescimento médio anual de 6%. Os jornais russos ressaltaram a habilidade para manobras políticas do presidente. ''''Putin mais uma vez demonstrou sua capacidade de mudar o sistema político do país sem ter de reformar a Constituição'''', afirmou o jornal financeiro Vedomosti, em editorial. Para o pró-Kremlin Vremya Novostei, não importará mais quem será o novo presidente, se o Parlamento e o governo continuarem sendo controlados por Putin. Mas enquanto o tom dos jornais na Rússia foi positivo, as publicações européias não pouparam críticas contra presidente russo. O britânico The Times questionou se ''''Putin tirou o fio da democracia da tomada''''. Para o alemão Frankfurter Allgemeine, o presidente russo ainda apresentará outras surpresas. ''''A era Putin está longe do seu fim, está apenas começando'''', disse o jornal. Tanto a União Européia quanto o governo americano evitaram comentar a eventual escolha de Putin como primeiro-ministro, afirmando que o assunto é uma questão interna.