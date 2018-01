Anúncio de tsunami provoca pânico na Índia Milhares de habitantes das regiões costeiras do sul da Índia entraram em pânico, na manhã desta quinta-feira, depois de alerta dado por autoridades provinciais sobre a possibilidade de novo maremoto. ?Chegaram as ondas?, gritavam as pessoas, que fugiam a pé, ônibus ou qualquer meio de transporte que encontravam pela frente. Civis, equipes de voluntários e policiais fugiram em massa do local, onde outras milhares de pessoas morreram no maremoto de domingo.