Anúncio do fim da guerra depende do general Franks O anúncio do fim da guerra do Iraque, em que todas as operações militares devem terminar, depende da vontade do comandante das operações militares anglo- americanas no Iraque, o general Tommy Franks, confirmo u hoje o Centcom, no Catar. Mesmo que a calma reine daqui em diante na frente militar e que o anúncio seja feito, os militares deverão manter-se muito prudentes. "Não tenho qualquer estimativa, qualquer prognóstico sobre o momento em que vai ser feito esse anúncio, não posso ver o que se passa dentro da cabeça do general", disse uma porta-voz norte- americana, a major Rumi Nielson-Green na base de As-Saliyah. "Acho que ele tomará essa decisão", acrescentou em referência ao anúncio formal do fim da guerra, recordando que o presidente norte- americano George W. Bush precisou que "a guerra estará terminada assim que o general Franks o disser". O general Franks afirmou no domingo que poderá dirigir-se esta semana a Bagdá. "Não vou fazer um desfile de vitória no centro de Bagdá", afirmou, quando explicou o objetivo dessa visita. "Quero apenas ver melhor o que se passa no interior desse país", afirmou. Veja o especial :