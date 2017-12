Anúncios de vinho, uma batalha entre médicos e vinhateiros Os vinhateiros franceses, lutando contra vendas decrescentes mas apoiados por uma poderosa aliança com os parlamentares, têm uma mensagem para quem gosta de um trago: Beba mais. Mas sua tentativa de derrubar restrições na publicidade de vinho está encontrando uma forte resistência dos grupos médicos ? eles dizem que os franceses já bebem o suficiente. Os produtores estão, há anos, sofrendo uma erosão permanente de sua renda, espremida pela redução da margem de lucro imposta pelas redes de supermercados, queda da demanda interna e a crescente popularidade dos vinhos americanos e australiano. Uma campanha governamental contra o consumo de álcool pelos motoristas também ajudou a reduzir as vendas. Em meio à preocupação com o futuro dos vinhedos franceses e dos 300.000 empregos que representam, o Parlamento francês vai votar, no Senado, uma emenda que pode abrir caminho para o aumento dos anúncios do produto em outdoors, rádio, revistas e outras mídias. Os especialistas em saúde estão-se opondo ferozmente e três organizações médica reclamaram ao primeiro-ministro que as mudanças propostas poderão incentivar o alcoolismo. ?O que isto significa é que não podemos exportar todo o vinho que gostaríamos e, portanto, o povo francês tem de bebê-lo?, diz Alain Rigaud, presidente da Associação Nacional para a Prevenção do Alcoolismo. Mas os vinhateiros asseguram que o forte crescimento nas vendas provam que cervejas e destilados têm sido os verdadeiros beneficiários da queda no consumo do vinho. ?Se você não está visível no mercado, alguém irá tomar seu lugar, com outros produtos que, esses sim, podem prejudicar a saúde?, rebate o senador Philippe Martin, que lideram uma associação de políticos das regiões produtoras que desejam eliminar as restrições à publicidade da bebida. A lei permite apenas anúncios que contenha informações factuais sobre a bebida, incluindo seu nome, produtor, conteúdo alcóolico e origem. A emenda dos senadores ligados aos produtores afrouxa as restrições, permitindo um leque mais amplo de mensagens, slogans e imagens.