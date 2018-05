Anvisa revê regras para produtos que chegam ao Brasil A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alterou as exigências para importação de produtos do Japão. A resolução determina que apenas os portos de Santos e do Rio e os aeroportos de Campinas, Guarulhos e Rio podem receber os produtos. As regras diferem para cada região japonesa. Para 12 localidades, como Fukushima, Tóquio e Chiba, será exigido atestado comprovando que os produtos possuem níveis seguros de radiação.