Ao lado de Lula, Raul Castro lamenta morte de Zapata Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita às obras do porto Mariel, o presidente de Cuba, Raul Castro, lamentou a morte do dissidente cubano Orlando Zapata, ocorrida ontem. Raul Castro disse que a morte de Zapata é resultado de uma relação com os Estados Unidos e lembrou que muitos cubanos foram mortos. Preso desde 2003, Zapata morreu após uma greve de fome de 85 dias por avanços na área de direitos humanos no país