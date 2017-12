Ao menos 10 ficam feridos em ataque a policiais na Colômbia Pelo menos seis civis e quatro policiais ficaram feridos em um ataque a bomba durante a passagem de uma patrulha da Polícia no conflituoso porto colombiano de Buenaventura, no Oceano Pacífico. Segundo o programa "Notícias Um", este é o quinto ato violento este ano em Buenaventura, um dos principais portos da Colômbia. As autoridades advertiram que grupos de paramilitares e guerrilheiros de diferentes movimentos, entre eles as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), disputam o porto para usá-lo para despachar cocaína ao exterior. A droga tem como destinos finais os mercados clandestinos dos Estados Unidos e alguns países da Europa. O Governo ordenou há semanas que a Polícia e o Exército criem planos efetivos para controlar a violência que atinge não só os membros dessas instituições, mas também a população civil. Na quinta-feira passada, também em Buenaventura, um agente da Polícia morreu e cinco ficaram feridos em um atentado perpetrado por milicianos não identificados. Um porta-voz policial indicou que o ataque foi registrado no bairro Campo Alegre de Buenaventura, 450 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, onde os milicianos atiraram explosivos em uma patrulha que vigiava a região.