Ao menos 10 mil protestam contra guerra em reunião do partido de Blair Ao menos 10 mil pessoas realizaram manifestação na cidade de Manchester neste sábado, protestando contra a presença de tropas britânicas no Iraque e Afeganistão. A marcha foi combinada para coincidir com a chagada dos delegados à conferência anual do partido Trabalhista, de Tony Blair. O encontro começa no domingo, mas os delegados começaram a chegar no sábado. Os manifestantes lotaram a praça central Albert, antes de começar a marcha que eles dizem que irá cercar o centro de conferências onde o encontro será realizado. "Estamos aqui para protestar contra os danos que Blair causou", disse Jennifer Jones, estudante, que vestia uma máscara com o rosto do premier, e uma camiseta branca suja com sangue falso. À sua volta, os manifestantes gritavam, apitavam a tocavam tambores. Nas proximidades, Blair chegava no hotel onde ele e outros membros do partido irão se hospedar durante a conferência. Alguns apoiadores saudaram e bateram palmas quando ele chegou, mas ele não falou com nenhum dos manifestantes. Com uma distância de apenas alguns metros do hotel, famílias dos solados mortos no Iraque armaram o "campo da paz", com seis barracas onde as famílias pretendem acampar, na esperança de conseguir a atenção do premier. A Coalizão Pare com a Guerra, que organizou a marcha, estimou a participação de aproximadamente 30 mil pessoas. A polícia disse haver 10 mil. Aproximadamente 600 manifestantes chegaram em Manchester em um trem especialmente fretado, vindo de Londres. Outros vieram em ônibus da capital inglesa e de outras cidades do país. Onde pessoas pedalaram de Sheffield, a 65 quilômetros de distância, vestindo roupas fluorescentes que diziam "bicicletas, não bombas". Alguns manifestantes carregavam cartazes escritos "Blair e Bush, irmãos de sangue". Blair disse que a conferência de cinco dias será a sua última como líder do partido. Ele cedeu à pressão do partido e prometeu deixar o cargo em até um ano.