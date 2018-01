Ao menos 10 mortos em explosão no Iraque Pelo menos 10 pessoas morreram na explosão de uma bomba na localidade xiita de Iskandiriya, 80 quilômetros ao sul de Bagdá, informaram neste domingo fontes policiais. A explosão também feriu um número indeterminado de pessoas. O incidente ocorreu sábado à noite, por volta das 22h (17h de Brasília). Segundo fontes médicas, o hospital da cidade recebeu os corpos de dez pessoas, assim como três feridos, enquanto pelo menos outros dois feridos foram transferidos para um centro médico da cidade de Hila, a 40 quilômetros de Iskandariya. A cidade foi palco de violentos atentados da insurgência contra as forças de segurança iraquianas e as tropas americanas, assim como contra civis acusados de "colaborar com a ocupação". O ataque em Iskandariya aconteceu poucas horas antes da retomada hoje, em Bagdá, do julgamento contra o deposto presidente iraquiano Saddam Hussein e sete de seus colaboradores, acusados de crimes contra a humanidade. Por outro lado, o comando militar americano anunciou hoje a morte de um soldado americano em um ataque com bomba cometido no sábado no centro da capital iraquiana.