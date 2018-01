Ao menos 12 pessoas morrem em acidente de ônibus no norte da China

XANGAI - Pelo menos 12 pessoas morreram e dez ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na tarde de sábado, 29, na região da Mongólia Interior, no norte da China, segundo informou a agência Xinhua.

De acordo com as autoridades locais, um carro colidiu contra o ônibus em uma estrada na cidade de Hulun Buir. Nove pessoas morreram na hora e outras 13 ficaram feridas, quatro delas em estado grave. As outras três pessoas morreram a caminho do hospital.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente. /EFE