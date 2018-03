Ao menos 18 talebans morrem em confrontos no Afeganistão

Pelo menos 18 supostos radicais do Taleban e seis policiais morreram em novos combates registrados na província afegã de Helmand (sul), informou nesta quarta-feira, 15, à Agência Efe uma fonte oficial. A polícia local, que descobriu que milícias talebans estavam se reunindo nas cercanias de Lashkar Gah (capital provincial), organizou uma operação na qual morreram 18 supostos insurgentes, entre eles dois dirigentes, disse à Efe o chefe da polícia provincial, Asadula Shirzad. Nesse combate, registrado na terça-feira à noite, três agentes ficaram feridos. Também ontem à noite, outros seis policiais morreram em outro ataque insurgente contra um posto de controle nos arredores de Lashkar Gah, disse Shirzad. As cercanias de Lashkar Gah foram palco neste fim de semana de violentos combates entre os insurgentes e as tropas afegãs e da Otan, nos quais morreram pelo menos 62 supostos talebans em bombardeios da aviação. Helmand, com presença de tropas britânicas, é uma das províncias mais conflituosas do Afeganistão.