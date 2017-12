Ao menos 27 mortos em violência no Iraque Pelo menos 27 pessoas morreram em novos episódios de violência ocorridos nesta quarta-feira no Iraque. Enquanto isso, a polícia local investiga o seqüestro de 40 xiitas ocorrido numa perigosa rodovia ao norte de Bagdá. O seqüestro em massa ocorreu ontem em Tarmiyah, palco de uma nova onda de violência sectária nas proximidades de Balad, uma cidade na qual dezenas de pessoas foram assassinadas em outubro em ações de represália numa área onde xiitas e sunitas antes viviam amistosamente. Também nesta quarta-feira, autoridades locais elevaram a 23 o número de pessoas mortas no atentado suicida perpetrado ontem contra uma festa de casamento em Bagdá. Dos 23 mortos, nove eram crianças. Dezenove pessoas continuam internadas por causa dos ferimentos sofridos no episódio.