Ao menos 39 morrem em acidente com ônibus no Nepal Um ônibus superlotado que transportava peregrinos hindus sofreu um acidente no sul do Nepal neste domingo, deixando pelo menos 39 mortos. O oficial de polícia Gyan Bikram Shah informou que o ônibus estava tão lotado que algumas pessoas viajavam no teto. O motorista perdeu o controle do ônibus na rodovia molhada pela chuva e o veículo caiu em um canal de irrigação inundado, segundo Shah.