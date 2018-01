Ao menos 40 morrem em deslizamentos de terra na Indonésia Deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixam ao menos 40 vítimas fatais no leste da Indonésia neste sábado, 3. Autoridades acreditam que mais pessoas podem estar soterradas pela lama. O tenente-coronel Ginting Santoso, chefe de polícia na área atingida, disse à Metro TV que 40 corpos já foram encontrados nos deslizamentos eoutras 29 estariam soterradas. Um funcionário do Ministério de Relações Sociais disse que ele recebeu informes de operadores de rádio amador dizendo que 65 pessoas estariam mortas até esse momento na ilha de Flores. A autoridade, que falava na estação de rádio el-Shinta, não estava imediatamente contactável. Estradas estão inacessíveis há três dias, complicando operações de resgate na ilha de Flores, disse Frans Lebu Raya, importante autoridade do governo. "Nós não estamos aptos a conseguir maquinário pesado para as vilas, pois os deslizamentos também bloquearam a estrada principal para a região", disse Raya. "Muitas partes da estrada também estão fora de funcionamento". No último mês, enchentes mataram por volta de 100 pessoas e paralisaram grandes secções de Jacarta.