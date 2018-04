Ao menos 77 morrem em queda de avião no Irã

Ao menos 77 pessoas morreram em um acidente aéreo no Irã, segundo a agência de notícias estatal Irna. O acidente ocorreu nos arredores cidade de Urumiyeh, no noroeste do país, próximo à fronteira com a Turquia.

Avião caiu em região montanhosa, próxima à fronteira com a Turquia

O avião que levava 106 passageiros caiu neste domingo em uma região montanhosa enquanto o piloto tentava aterrisar a aeronave em meio a péssimas condições climáticas.

A forte neve e neblina estão dificultando os trabalhos das equipes de resgate. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad determinou que a investigação sobre a queda da aeronave seja acelerada.

O Irã tem sido palco de inúmeros acidentes aéreos nos últimos anos. Sua frota doméstica é composta por aeronaves antigas e com manutenção precária. Sanções americanas impedem que o país compre novas peças ou aeronaves do Ocidente.

O último grande acidente aéreo no país ocorreu em julho de 2009, matando 168 pessoas.