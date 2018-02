Ao menos 80 mil morreram em um só distrito em Mianmar

Pelo menos 80 mil pessoas perderam a vida apenas no distrito birmanês de Labutta, no extremo sul do país, por causa do ciclone tropical Nargis, informou nesta quinta-feira, 8, um oficial da Junta Militar de Mianmar. Veja também: Diplomata diz que ciclone em Mianmar pode ter matado 100 mil Com ajuda escassa, sobreviventes saqueiam lojas em Mianmar Índia diz que alertou Mianmar sobre o Nargis Mianmar cede e aceita ajuda da ONU às vítimas do ciclone Junta ignorou alerta emitido pela ONU Desafio é levar ajuda às áreas devastadas Até o momento, o regime admite 22.980 mortos, 42.119 desaparecidos, 1.383 feridos e mais de um milhão de desabrigados, mas a Embaixada dos Estados Unidos sustenta que o número de vítimas fatais pode ser superior a 100.000. Um porta-voz do regime militar em Labutta disse que a maioria das 63 aldeias que cercam a capital do distrito está totalmente submersa em uma zona que sofreu o maior impacto do tufão que assolou no sábado passado Mianmar. O Governo não confirmou oficialmente o dado e continua escondendo da população a autêntica magnitude do desastre. Labutta se encontra às margens do rio Irrawaddy, a área mais castigada pelo "Nargis". Povoados inteiros se encontram submergidos pelas enchentes e os corpos flutuam sobre a água e se acumulam nos mangues, segundo relatos de testemunhas.