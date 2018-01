Ao menos cinco pessoas morrem após série de tornados no Texas

TEXAS - Pelo menos cinco pessoas morreram no Texas após uma série de tornados atingir condados rurais a leste de Dallas na tarde de sábado, 29. O desastre causou grandes danos, lançando carros, derrubando árvores, rede de energia e destruindo casas. A cidade de Canton e a área ao redor de Van Zandt foram as mais afetadas.

O capitão Brian Horton, do Departamento de Bombeiros de Canton, disse no final de sábado que cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. "O que sabemos é que é muito grave", disse Horton em entrevista coletiva.

Ele disse que algumas pessoas estão desaparecidas e equipes de resgate de todo o Estado estavam ajudando nas buscas. Segundo Horton, o número de mortos pode subir neste domingo, quando as autoridades estarão mais capacitadas para averiguar o dano.

Dezenas de pessoas dos condados de Van Zandt, Henderson e Rains foram levadas para hospitais.

A porta-voz do Sistema Regional do Centro Médico do Leste do Texas, Rebecca Berkley, disse que seus hospitais haviam recebido 55 pacientes, uma deles em estado grave. "Ainda temos ambulâncias de nosso hospital, bem como outros sistemas, nos locais", disse. "Um de nossos helicópteros está ajudando nas buscas nesta noite”, acrescentou Rebecca.

Uma escola em Canton e outra na cidade de Fruitvale se tornaram centros de triagem para receber pessoas feridas.

O Serviço Meteorológico Nacional informou que três tornados atingiram a região. O que chegou à cidade de Canton pareceu começar a sudoeste da cidade e viajou mais de 64 Km a nordeste de Emory. /AP e NYT