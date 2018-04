Ao menos dez mineiros devem deixar hoje hospital Pelo menos dez mineiros resgatados esta semana no norte do Chile devem deixar hoje o Hospital de Copiapó, informou o jornal local El Mercurio em seu site. O médico Jorge Montes, subdiretor médico do hospital, disse que a situação de saúde do grupo é bastante satisfatória e ao menos mais dez deles devem deixar a instituição. O grupo de 33 mineiros foi retirado esta semana da mina San José, após passar mais de dois meses preso a quase 700 metros de profundidade.