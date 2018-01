Ao menos nove mortos em atentado em Bagdá Ao menos nove pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas no domingo em um atentado com carro bomba no bairro xiita Jamila, no noroeste de Bagdá, indicou a polícia. A explosão aconteceu perto de uma delegacia de polícia e de um mercado de Jamila, que faz parte do imenso bairro xiita de Sadr City. A amplitude da onde de choque e o ruído que foi escutado a vários quilômetros indicam que a explosão foi especialmente potente. Um primeiro balanço havia estimado as vítimas em seis mortos e onze feridos.