Ao menos oito pessoas são encontradas mortas em locais do Missouri

TEXAS - Ao menos oito pessoas foram encontradas mortas em diferentes pontos do Estado americano do Missouri após tiroteios, afirmou nesta sexta-feira, 27, o jornal The Houston Herald.

A Polícia Rodoviária do Missouri confirmou que sete pessoas foram encontradas em 4 locais diferentes de Tyrone e o atirador, um homem de 36 anos, teria se matado no condado de Shannon. Uma pessoa ferida foi para o hospital.

A nona pessoa encontrada morta - que era considerada possível vítima do caso - era uma senhora, mas que aparentemente morreu de causas naturais.

O The Houston Herald afirmou que a polícia rodoviária foi acionada pelo departamento policial do Texas, que recebeu o chamado de uma menina assustada dizendo que havia um tiroteio em sua casa. Mais tarde, foram encontradas duas pessoas mortas no local. A polícia encontrou mais cinco mortos em três casas em Tyrone. /EFE