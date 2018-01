AOL tem prejuízo abaixo do esperado na AL A America Online América Latina anunciou que registrou prejuízo no segundo trimestre do ano, embora a perda tenha sido inferior à esperada pelos analistas de Wall Street. A empresa informou que a despeito do faturamento, que quadruplicou em relação ao segundo trimestre de 2000, os custos subiram drasticamente, afetando seu resultado. A empresa anunciou prejuízo pro-forma de US$ 70,4 milhões, ou US$ 0,23 por ação, no período de abril a junho, quando excluídos os dividendos sobre as ações preferenciais. O prejuízo, no entanto, foi inferior à perda de US$ 0,27 por ação prevista pelos analistas. No mesmo período do ano passado, a AOL América Latina teve prejuízo de US$ 46,7 milhões. O faturamento da empresa saltou de US$ 3,989 bilhões no segundo trimestre de 2000 para US$ 16,309 bilhões nesse mesmo período deste ano, em razão do crescimento da base de clientes. Os custos da AOL América Latina dispararam para US$ 88,6 milhões, de US$ 51,5 milhões. O número de usuários dos serviços da empresa cresceu em 238 mil, de 647 mil em 31 de março para um total de 885 mil em 30 de junho. Esse total engloba o número de usuários dos serviços no Brasil, México, Argentina e em Porto Rico.