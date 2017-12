AOL ultrapassa 33 milhões de assinantes A America Online, provedor de internet do grupo AOL Time Warner Inc., ultrapassou a casa de 33 milhões de assinantes em todo o mundo. A notícia foi dada hoje pela própria empresa. Em comunicado divulgado à imprensa, a companhia informou que seu software AOL 7.0, a nova versão do serviço de provedor lançada em outubro pasado, responde por quase 45% de todos os computadores domésticos de seus assinantes. A AOL ressaltou ainda que seus assinantes passam, em média 70 minutos por dia conectados na Internet. As informações são da Dow Jones e do site da empresa.