Aos 100 anos, pastor casa-se pela terceira vez O reverendo James Rual Chalk cita seu livro favorito da Bíblia, o Gênese, que diz: "Não é bom que o homem esteja sozinho". Então, pela terceira vez em seus 100 anos, casou-se, agora com a velha amiga Evelyn Johnson, de 68 anos. Chalk havia feito um sermão do mesmo altar onde se casou, uma semana antes. Uma figura conhecida na comunidade, o pastor - que também trabalha como empreiteiro - conhece Evelyn desde 1982. O marido dela morreu em 1999, e a segunda mulher de Chalk, Lois, faleceu no ano passado. O pastor e sua nova mulher têm, juntos, quatro filhos, 10 netos e 14 bisnetos.