Aos 105 anos, mulher vai ao médico pela primeira vez Uma bósnia de 105 anos foi atendida por uma médico pela primeira vez na vida. Milja Markovic fraturou a perna ao cair em sua casa, situada em uma remota aldeia montanhosa, no leste da Bósnia. A queda aconteceu no início da semana. Segundo o filho dela, Momir, que falou com a impressa local, a mãe nunca havia ficado doente ou ido ao médico. Markovic não estava sequer inscrita nos registros do hospital de sua região. Segundo os jornais bósnios, ela é uma das pessoas mais velhas do país.