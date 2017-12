AP acusa Israel de assassinar coronel A Autoridade Palestina (AP) acusou Israel de ter assassinado hoje o coronel Tayser Khattab, de 52 anos, alto assessor do chefe da Inteligência palestina, Amin al-Hindi. O governo israelense negou envolvimento na ação. O carro de Khattab explodiu quando ele se dirigia ao QG do setor na Cidade de Gaza. Um de seus auxiliares ficou gravemente ferido. A bomba aparentemente foi plantada no veículo e detonada por controle remoto. Khattab era membro da Fatah, facção palestina a que pertence o presidente da AP, Yasser Arafat.