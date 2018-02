AP denunciará Israel à Corte Penal Internacional A Autoridade Palestina (AP) anunciou nesta terça-feira que apresentará uma denúncia contra Israel por ?crimes contra a humanidade? à Corte Penal Internacional criada recentemente. O estopim para esta declaração foi o ataque com mísseis pepetrado ontem pelas forças israelenses contra uma área residencial de Gaza, que matou o líder do Hamas, Salah Shehadeh, e pelo menos outras quatorze pessoas, sendo nove crianças. Outras 150 pessoas ficaram feridas. O conselheiro do líder palestino Yasser Arafat, Nabil Abu Rudeina, fez o anúncio e acrescentou que se trata de um "julgamento para a Corte". "Esperamos que o processo comece rapidamente e examine a polícia do primeiro-ministro, Ariel Sharon, que destruiu o processo de paz e os esforços internacionais de reativá-lo?. Arafat condenou o "silêncio da comunidade internacional" diante do ataque contra Gaza, segundo informou a agência palestina Wafa. ?Foi uma tragédia que nenhum homem pode imaginar. Pergunto ao mundo inteiro: como pode permanecer o silêncio diante de crimes como este??, acrescentou.