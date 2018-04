O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse ontem que o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, "pretende" retomar as negociações de paz na região, e sugeriu que as conversas podem recomeçar já na próxima semana. Netanyahu também afirmou que planeja viajar para o Egito na segunda-feira para conversar com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, que atua como mediador do conflito.