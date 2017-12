AP exige acesso ao prontuário militar de Bush A agência de notícias Associated Press iniciou um processo judicial contra o Departamento de Defesa e a Força Aérea dos EUA, buscando acesso a todos os registros do serviço militar de George W. Bush durante a Guerra do Vietnã. No processo, aberto num tribunal federal de Nova York, a AP pede a liberação de uma cópia do prontuário pessoal do atual presidente dos EUA, mantida nos arquivos do Estado do Texas, onde Bush serviu na Guarda Nacional Aérea no início dos anos 1970. Há controvérsias obre a atuação de Bush nesse período porque há contradições e lacunas nos documentos liberados até agora. Em abril passado, a AP havia pedido que Bush desse uma autorização por escrito para que todos os documentos fossem liberados ao público; o presidente deu uma autorização verbal, mas não por escrito, e alguns documentos continuam secretos.