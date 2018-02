AP propõe boicote à visita de Powell ao Oriente Médio O secretário de Governo da Autoridade Palestina (AP), Ahmed Abdel Rahman, pediu hoje a todos os representantes de seu governo que boicotem a visita ao Oriente Médio do secretário de Estado americano, Colin Powell, após este dizer que não se reunirá com Arafat. "Enquanto os palestinos continuarem submetidos à ocupação militar e nosso presidente continuar sob assédio, serei contra qualquer reunião com os dirigentes dos EUA e de Israel", disse Rahman à rede de televisão Al-Jazira. "Devemos boicotar a visita de Powell e opor resistência à ocupação israelense", acrescentou. Por enquanto, a missão de Powell ao Oriente Médio não tem data marcada.