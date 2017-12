AP protesta contra intimidação palestina A agência de notícias Associated Press protestou junto à Autoridade Nacional Palestina por causa de ameaças a um operador de câmera que teria sido intimidado ao filmar palestinos que comemoravam os atentados terroristas contra os EUA nas ruas da cidade de Nablus. O operador de câmera foi convocado a comparecer a um escritório de segurança da Autoridade Palestina, onde oficiais teriam dito a ele que as imagens colhidas não poderiam ir ao ar. Vários funcionários da Autoridade palestina pediram à AP que as imagens não fossem transmitidas. Ahmed Abdel Rahman, chefe de gabinete do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, chegou a dizer que "não podia dar garantia de vida" ao operador de câmera.