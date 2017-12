Apagão atinge a Guatemala em véspera de greve nacional Um apagão deixou sem energia elétrica quase toda a Guatemala e provocou o caos pouco antes do início de uma greve nacional contra impostos, organizada por entidades civis e sindicatos trabalhistas e que teria início nesta terça-feira. O incidente foi atribuído a danos provocados pela queda de uma árvore sobre a rede elétrica. O diretor da Comissão Nacional de Energia Elétrica, Edgar Navarro, informou que a linha conecta à hidrelétrica de Chixoy, que gera mais de 70% da energia do país. O apagão durou entre 30 e 70 minutos e o caos tomou conta da capital guatemalteca. Semáforos deixaram de funcionar. Por precaução, a polícia isolou o aeroporto e a sede do governo. O presidente Oscar Berger negou que a falta de luz tenha sido uma sabotagem à manifestação. A oposição popular no país tem crescido após Berger ter enviado ao Congresso um pacote econômico.