Apagão atinge a Torre Eiffel As lâmpadas que iluminaram a Torre Eiffel durante mais de um ano serão desligadas no sábado e ficarão assim até o começo de 2003 - quando o show de luzes novamente passará a fazer parte da paisagem noturna de Paris, informou nesta terça-feira uma porta-voz da prefeitura. Das 20.000 lâmpadas da torre, cerca de 5.000 já não funcionam mais, e as outras estão fracas, além de fortes chuvas terem causado problemas elétricos, disse Chrystel Lessard, porta-voz da Prefeitura de Paris. As luzes da torre, originalmente parte das comemorações francesas da passagem do milênio, ficaram acesas por 18 meses durante 10 minutos por hora, depois que escurecia.