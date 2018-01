Apagão começou em Ohio Falhas em três linhas de transmissão no norte do Estado americano de Ohio teriam causado o pior blecaute da história dos Estados Unidos, disse hoje o chefe de um grupo de investigadores. Os especialistas trabalham agora para descobrir por quê o problema se disseminou pelo Nordeste e Meio-Oeste dos Estados Unidos rumo ao Canadá e não pôde ser contido. "Estamos bastantes seguros" de que o problema se iniciou em Ohio, disse Michehl Gent, presidente do Conselho de Confiabilidade de Energia Elétrica da América do Norte. "O que tentamos descobrir agora é por que a situação não foi controlada".