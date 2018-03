Apagão deixa capital boliviana e El Alto sem eletricidade Um apagão deixou sem eletricidade durante 33 minutos as cidades bolivianas de La Paz e El Alto, informou a companhia que administra o serviço. O porta-voz da Electropaz, Gabriel Navia, disse que a causa do apagão está sendo investigada, mas um superintende da companhia atribuiu o incidente a uma "sobrecarga", de acordo com uma investigação inicial. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas tenham sido afetadas. O apagão afetou as duas cidades do oeste boliviano e povoados próximos. O blecaute ocorreu pouco antes do meio-dia local de hoje. A Electropaz é uma filial da espanhola Iberdrola.