Apagão deixa cerca de 300 milhões sem luz Um apagão deixou ontem cerca de 300 milhões de pessoas sem energia elétrica no norte na Índia, afetando os sistemas de abastecimento de água e transporte urbano, principalmente na capital, Nova Délhi. Foi a pior pane no sistema de energia nos últimos 11 anos. A rede elétrica da região sofreu problemas durante a madrugada, mas foi parcialmente restaurada seis horas depois. De acordo com as primeiras investigações, uma sobrecarga no sistema teria provocado cortes de fornecimento de energia.