Apagão deixa Havana por 1 hora às escuras Os habitantes da capital cubana ficaram sem energia elétrica por pouco mais de uma hora nesta segunda-feira. O apagão, que atingiu Havana e outras cidades da parte oeste da ilha, ocorreu às 16h50 (hora local). O abastecimento começou a ser restabelecido a partir das 18h e só deve ser normalizado por volta das 4h da madrugada desta terça. A empresa responsável pelo fornecimento de energia no país divulgou comunicado informando que o apagão foi causado por uma falha técnica na rede de distribuição. Atualmente, 90% da energia consumida por Cuba é produzida a partir do petróleo extraído pelo país. No início da década de 1990, durante a pior crise econômica já enfrentada pela ilha, o fornecimento de luz chegava a ser interrompido por até 12 horas, principalmente no verão. Um programa de economia de energia elétrica foi implementado há alguns anos para que a população e as empresas racionalizem o consumo. O programa aplica multas em quem não cumpre a recomendação.