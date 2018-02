Apagão deixa Honduras 75 minutos às escuras Uma falha no sistema de distribuição de energia elétrica causou um apagão em Honduras na noite deste sábado. O blackout durou 75 minutos e afetou todo o país. Na capital Tegucigalpa e nas outras cidades principais, porém, a energia foi restabelecida em 20 minutos. Segundo estatal responsável pela energia elétrica no país, o problema ocorreu no sistema de distribuição que conecta Tegucigalpa a Puerto Cortés, no Atlântico.