Apagão em San Francisco deixa 120 mil usuários no escuro Técnicos restauravam gradualemente o serviço de distribuição de energia elétrica a milhares de casas e empresas na manhã de hoje, depois de um blecaute ter deixado um terço de San Francisco na escuridão em um dos dias de maior atividade no Natal. O apagão começou pouco antes das 18h locais de ontem, quando ocorreu um incêndio em uma subestação da Pacific Gas % Electric Co. Cerca de 120 mil usuários ficaram sem eletricidades, inclusive os bairros de Mission, North Beach e Chinatown, além do centro de San Francisco, disseram executivos da empresa. O blecaute forçou o esvaziamento de teatros e centros comerciais. Os restaurantes fecharam mais cedo e os semáforos apagados prejudicaram o trânsito em toda a cidade. As autoridades prometeram restabelecer totalmente o fornecimento até a manhã de hoje. A causa do incêndio está sendo investigada, informou a companhia distribuidora de energia.