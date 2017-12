Apagão mata paciente na França Uma mulher de 79 anos morreu na mesa de operação de um hospital na cidade francesa de Lyon quando um corte de energia elétrica desligou os equipamentos médicos, disseram funcionários do hospital. A mulher, que estava em estado grave, era operada no Centro Médico do Sul de Lyon quando ocorreu o blecaute de uma hora, na noite de ontem. O hospital não informou exatamente como a mulher morreu, e não especificou a causa da morte. "O desligamento de alguns equipamentos privou a equipe médica de máquinas que ela utiliza normalmente para esse tipo de intervenção cirúrgica", informaram funcionários do hospital.