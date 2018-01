Apagão pode se arrastar pelo fim de semana A energia já começa a retornar em muitas cidades da costa oeste dos EUA mas há o risco de que alguns lugares entrem no fim de semana sem luz. Várias cidades do Michigan devem demorar mais a ter o serviço de energia restabelecido. "Devemos ser solidários, manter a calma e ajudar os vizinhos", disse a governadora Jennifer Granholm, de Michigan, em discurso na noite de quinta-feira. Em Nova York, as luzes do centro da cidade já voltaram a funcionar mas os serviços de metro e ônibus ainda não tem previsão para retornar. Os funcionários das companhias de eletricidade ainda procuram explicações para o apagão. Há indícios de que a queda de energia pode ter começado em Ohio, e não no Canadá, como se afirmou num primeiro momento. Ainda que o presidente dos EUA tenta descartado a possibilidade de um atentado terrorista em pronunciamento à nação na noite de quinta-feira, nenhum motivo foi levantado para explicar o blecaute.