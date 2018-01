Apagão: prejuízos do setor privado superam US$ 750 milhões Os primeiros balanços dos prejuízos no setor privado causados por quase dois dias de blecaute no nordeste dos Estados Unidos indicam perdas de mais de US$ 750 milhões. Essa estimativa foi apresentada hoje pela rede de TV CBS, com base em informações de vários setores da produção e comércio. A prefeitura de Nova York perderá centenas de milhões de dólares em impostos que não serão recolhidos e ainda terá de computar os gastos públicos para enfrentar a crise. A administração municipal terá de pagar US$ 10 milhões apenas em horas extras para policiais, bombeiros e outros funcionários. Restaurantes e supermercados tiveram grandes prejuízos com a perda de alimentos congelados. Mas houve setores que lucraram bastante. Os próprios supermercados e outras lojas registraram lucros com a venda de bebidas, comida em conserva, ventiladores, baterias, lanternas e rádios à pilha.