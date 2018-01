Apáticos, argentinos escolhem presidente Há 20 anos, os argentinos se preparavam para participar com imenso entusiasmo das eleições que marcariam o retorno à democracia depois de anos de cruel ditadura militar. Duas décadas depois, com apatia e indecisão sem precedentes, eles irão hoje às urnas para escolher o presidente que comandará o país nos próximos duros e decisivos quatro anos, ao longo dos quais terá a tarefa hercúlea de tirar o país da maior crise social de sua história e ressuscitar do coma a economia argentina, em recessão há cinco anos. Apesar dos desafios, o tom generalizado na sociedade argentina é a de escolher o "menos pior". Enquanto a população está apática, os analistas políticos e consultores de opinião pública estão perplexos pela falta de um candidato favorito, e não se arriscam a participar de apostas sobre quem será o próximo ocupante de "el sillón de Rivadavia", como é conhecida a cadeira presidencial. A única aposta à qual se arriscam unanimemente é a de que ocorrerá um inevitável segundo turno, marcado para o 18 de maio. Quatro dos cinco principais candidatos estão técnicamente empatados nas pesquisas, que os põem em um gargalo eleitoral que vai dos 15% aos 20% das intenções de voto. De quebra, segundo Artemio López, da consultora Equis, 25% do eleitorado ainda estariam indeciso. "A democracia é o caos previsto das urnas eleitorais." A frase, do escritor argentino Jorge Luis Borges, inspirada em uma versão anterior do inglês Thomas Carlyle, nunca foi tão certeira sobre as eleições presidenciais deste país.